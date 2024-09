Nova onda de calor atinge o Brasil até 27 de setembro

Esta é a sétima vez que o país enfrenta um período prolongado de altas temperaturas em 2024

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A situação é ainda mais crítica no interior paulista, onde as temperaturas podem alcançar 40 °C durante a semana



A previsão do tempo para esta terça-feira (24) indica uma onda de calor intensa em várias regiões do Brasil, com temperaturas excepcionalmente altas. De acordo com a Paula Nobre da Jovem Pan, em São Paulo, a temperatura chegou a 34,1°C nesta segunda-feira (23), e a umidade relativa do ar atingiu preocupantes 15%, segundo dados do Mirante de Santana. A situação é ainda mais crítica no interior paulista, onde as temperaturas podem alcançar 40 °C durante a semana. Esta é a sétima onda de calor que o Brasil enfrenta desde o início do ano, e deve durar até o dia 27 de setembro. As regiões mais afetadas incluem a metade sul do país, abrangendo São Paulo, Curitiba, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o norte do Rio Grande do Sul. As temperaturas nessas áreas podem ficar até 10 °C acima da média esperada para esta época do ano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além do calor, há um alerta de perigo para a metade sul do Rio Grande do Sul devido a uma frente fria semi-estacionária, que pode causar volumes expressivos de chuva, especialmente na campanha gaúcha e áreas próximas a Porto Alegre e à fronteira com o Uruguai. A previsão é de até 300 milímetros de chuva até sexta-feira. No Sudeste e Centro-Oeste, o tempo permanece firme, mas há possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia em São Paulo. Em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, não há previsão de chuva, mas ventos fortes de 51 a 70 km/h são esperados. As temperaturas nas capitais não devem ficar abaixo dos 30 °C, com São Paulo e Brasília atingindo 34 °C, Curitiba 31 °C e Rio de Janeiro 37 °C.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA