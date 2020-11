Uso de óculos diminui probabilidade de pegar Covid-19, diz estudo

Acessório pode funcionar como proteção adicional e não substitui uso da máscara

O estudo foi realizado na China com 276 pacientes que ficaram internados em decorrência da Covid



A Ana Carolina Navarro tem 9,5 graus de miopia e precisa usar óculos o tempo todo. Uma coisa que ela não sabia é que, por isso, pode estar mais protegida contra a Covid-19. É isso mesmo: um estudo preliminar indica que quem usa óculos diariamente pode estar menos suscetível ao coronavírus. Ao saber da informação a Ana achou interessante, mas ficou com algumas dúvidas. “Por essa coisa de levar muito a mão ao rosto e principalmente quando estou usando máscara, porque sempre esqueço do esparadrapo para não usar. Mas as vezes vou sair e esqueço, fica embaçando. Por isso me questionei um pouco. tem a barreira física, mas ela é suficiente para evitar?”

O médico Alexandre Naime lembra que ainda é cedo para tirar maiores conclusões. Porém, além da boca e do nariz, os olhos também são uma via de contaminação. O chefe de Infectologia da Unesp reforça que os óculos podem funcionar como uma proteção adicional, mas o uso de máscaras continua indispensável. “Os óculos funciona como uma barreira física não só para as gotículas, mas também para nossa mão infectada. Ele é um acessório que tem importância no contexto da mascara, distanciamento e higiene das mãos”, explica. O estudo foi realizado na China com 276 pacientes que ficaram internados em decorrência da Covid. As informações preliminares foram publicadas na revista científica JAMA Ophthalmology.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni