Usuários reclamam de falta de cuidado com o Parque Trianon, no centro de São Paulo

Entre as principais reclamações estão o lixo acumulado em diversos pontos e o desnivelamento do piso

Carolina Ercolin/Jovem Pan Lixo no Parque Trianon



Frequentadores do Parque Trianon, na Avenida Paulista, coração de São Paulo, reclamam de falta de cuidado com o espaço público. A farmacêutica Lucia Presotto caminha todos os dias no parque, um hábito que já dura 15 anos. Mas o que era uma rotina tranquila mudou há um tempo. O espaço de circulação de pedestres está cheio de buracos. Lucia chegou a machucar os joelhos por causa das irregularidades no piso. “Principalmente a pavimentação está a cada dia pior. É muito triste ver um parque lindo como esse… eu já presenciei vários acidentes. Até eu já cai aqui”, conta. Além dos buracos, os frequentadores do parque reclamam do lixo acumulado nos jardins e falta de água em bebedouros. Lucia diz não achar que o parque esteja abandonado, mas diz que já pensou em trabalhar voluntariamente pela recuperação de alguns dos problemas do parque. “Eu já pensei a pensar em convocar meus amigos para comprar cimento e trazer alguém para fazer essa pavimentação, essa restauração aqui”, diz. Em outubro de 2021, foi concedido pela prefeitura da cidade à iniciativa privada para gestão e exploração comercial. O consórcio Borboletas, formado pelas empresas Farah Service e Cidade Matarazzo, venceu o processo. Eles também arremataram o parque Mário Covas, que fica perto do Trianon.

*Com informações da repórter Nanny Cox