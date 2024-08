Vacina do Butantan contra dengue tem proteção de 89%

Estudo, publicado na revista The Lancet, revelou que o imunizante reduziu em 67,3% a infecção pela doença

Felipe Rau/Estadão Conteúdo Apesar de uma leve queda na eficácia após três anos e meio, a vacina ainda mantém uma taxa superior a 60%



A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos demonstrou alta eficácia contra casos graves da doença, conforme pesquisa divulgada recentemente. O estudo, publicado na revista The Lancet, revelou que o imunizante reduziu em 67,3% a infecção pela dengue e em 89% os casos graves. O monitoramento, que começou em 2016, envolveu mais de 16.230 voluntários com idades entre 2 e 59 anos. Os resultados também indicaram uma diminuição de aproximadamente 79,6% no risco de diagnóstico da dengue e uma eficácia ainda maior, de 89,2%, em pessoas com histórico prévio da doença. Apesar de uma leve queda na eficácia após três anos e meio, a vacina ainda mantém uma taxa superior a 60%, considerada elevada para a dengue.

A vacinação é crucial, especialmente para aqueles que já tiveram a doença, pois a reinfecção pode levar a quadros mais graves. O Instituto Butantan, que trabalha no desenvolvimento da vacina há mais de uma década, planeja solicitar a aprovação da Anvisa ainda este ano. A expectativa é que a vacina esteja disponível para o próximo verão, período de maior proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.

Publicado por Luisa Cardoso