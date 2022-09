Bolsonaro chega a Londres para funeral da Rainha Elizabeth II e se encontra com apoiadores

Presidente tirou fotos e conversou com apoiadores logo após chegar à capital britânica; ainda neste domingo, Bolsonaro participará de uma recepção real com o Rei Charles III e outros líderes mundiais

Reprodução/Jovem Pan News Presidente chegou à Londres na manhã (horário local) deste domingo, 18



O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Londres, capital do Reino Unido, por volta das 6h da manhã (horário local) deste domingo, 18, para participar do funeral da Rainha Elizabeth II. Logo após chegar à cidade, Bolsonaro foi até a casa do embaixador do Brasil no Reino Unido, onde foi recebido por apoiadores, tirando fotos e conversando com os presentes. Mais tarde, Bolsonaro seguirá para o Westminter Hall, onde prestará homenagem à Rainha Elizabeth II e assinar o livro de condolências, disponibilizado para os chefes de Estado neste momento. Muitos líderes mundiais já chegaram a Londres e estão prestando homenagens à rainha antes do funeral, que acontecerá na segunda-feira, 19. Por volta das 17h no horário local (13h no horário de Brasília), Bolsonaro irá se encontrar com o Rei Charles III e outros chefes de Estado em uma recepção que o Rei fará para os líderes mundiais. São esperados mais de 100 chefes de governo, de maneira geral, e, segundo a BBC, que é responsável pela geração das imagens, pode significar o maior evento televisionado da história da humanidade, com mais de 4 bilhões de pessoas assistindo. Após o funeral, o presidente deverá seguir viagem para Nova York, onde abrirá a Assembleia-Geral da ONU na terça-feira, 20.

