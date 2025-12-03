Vai chover nesta quarta? Veja quais regiões têm risco de temporal

Temperaturas devem ter uma ligeira redução em algumas capitais; em São Paulo, máxima para esta quarta-feira será de apenas 26°C

Reprodução/Jovem Pan Paula Nobre mostra o mapa com risco de temporais no Brasil para esta quarta-feira (3)



O Brasil inicia o mês de dezembro com um aumento significativo no risco de temporais em diversas regiões, com destaque para o Sudeste e Centro-Oeste do país. O fenômeno La Niña, caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, é o principal responsável pela intensificação da chuva. Este evento climático gera mais “corredores de umidade” sobre o Brasil, resultando em mais chuvas.

Um mapa de risco de temporais indica alerta de chuva forte em vários estados. As regiões com maior risco incluem:

Sudeste: Zona da Mata Mineira, Leste de Minas Gerais, interior do Rio de Janeiro, a capital paulista, a região metropolitana de São Paulo e áreas do Espírito Santo.

Centro-Oeste e Norte: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Acre.

A previsão aponta para a possibilidade de até 100 milímetros de chuva, com alerta emitido pela Defesa Civil para as áreas de risco.

Situação da chuva por região

O mapa de chuva para esta quarta-feira (3) reforça a projeção de instabilidade:

Sudeste: Há instabilidades no Rio de Janeiro e emVitória (ES), com possibilidade de chuva.

Sul: Santa Catarina e Paraná enfrentam instabilidades com potencial de chuva forte. Já o Rio Grande do Sul, sob a influência da La Niña, terá tempo mais firme e chuvas mais espaçadas.

Temperaturas em queda no Sudeste

As temperaturas devem ter uma ligeira redução em algumas capitais. Em São Paulo, que registrou 30ºC na terça-feira (2), a máxima para esta quarta-feira será de apenas 26°C. Essa queda está associada à chegada de uma frente fria, que provoca a chuva e a diminuição da temperatura. As temperaturas máximas em outras capitais como Cuiabá (29°C), Campo Grande (30°C) e Porto Alegre (28°C) se mantêm elevadas.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA