Vai chover nesta quarta? Veja quais regiões têm risco de temporal
Temperaturas devem ter uma ligeira redução em algumas capitais; em São Paulo, máxima para esta quarta-feira será de apenas 26°C
O Brasil inicia o mês de dezembro com um aumento significativo no risco de temporais em diversas regiões, com destaque para o Sudeste e Centro-Oeste do país. O fenômeno La Niña, caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, é o principal responsável pela intensificação da chuva. Este evento climático gera mais “corredores de umidade” sobre o Brasil, resultando em mais chuvas.
Um mapa de risco de temporais indica alerta de chuva forte em vários estados. As regiões com maior risco incluem:
- Sudeste: Zona da Mata Mineira, Leste de Minas Gerais, interior do Rio de Janeiro, a capital paulista, a região metropolitana de São Paulo e áreas do Espírito Santo.
- Centro-Oeste e Norte: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Acre.
A previsão aponta para a possibilidade de até 100 milímetros de chuva, com alerta emitido pela Defesa Civil para as áreas de risco.
Situação da chuva por região
O mapa de chuva para esta quarta-feira (3) reforça a projeção de instabilidade:
- Sudeste: Há instabilidades no Rio de Janeiro e emVitória (ES), com possibilidade de chuva.
- Sul: Santa Catarina e Paraná enfrentam instabilidades com potencial de chuva forte. Já o Rio Grande do Sul, sob a influência da La Niña, terá tempo mais firme e chuvas mais espaçadas.
Temperaturas em queda no Sudeste
As temperaturas devem ter uma ligeira redução em algumas capitais. Em São Paulo, que registrou 30ºC na terça-feira (2), a máxima para esta quarta-feira será de apenas 26°C. Essa queda está associada à chegada de uma frente fria, que provoca a chuva e a diminuição da temperatura. As temperaturas máximas em outras capitais como Cuiabá (29°C), Campo Grande (30°C) e Porto Alegre (28°C) se mantêm elevadas.
*Com informações de Paula Nobre
*Reportagem produzida com auxílio de IA
