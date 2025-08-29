Valdemar Costa Neto visita Bolsonaro em prisão domiciliar e discute eleições de 2026

Pauta principal do encontro incluiu a candidatura do vereador Carlos, filho do ex-presidente; Jair reafirmou o interesse em lançá-lo como candidato a senador em Santa Catarina

Beto Barata/PL Presidente do PL, Valdemar Costa Neto visitou Jair Bolsonaro em sua residência em Brasília, onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar



O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, visitou Jair Bolsonaro em sua residência em Brasília, onde o ex-presidente cumpre medidas cautelares em prisão domiciliar. A visita, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), durou pouco menos de 1h30 e focou na articulação de nomes para as eleições de 2026. Durante o encontro, a pauta principal incluiu a candidatura de Carlos Bolsonaro, vereador e filho do ex-presidente. Bolsonaro reafirmou o interesse em lançar Carlos como candidato a senador em Santa Catarina.

Valdemar Costa Neto também apresentou a Bolsonaro levantamentos recentes sobre possíveis candidatos para os cargos de governador e senador em estados estratégicos, como Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e São Paulo.

Em um cenário onde a inelegibilidade de Bolsonaro não seja revertida, Valdemar reiterou que caberá ao ex-presidente a responsabilidade de indicar o nome que concorrerá ao Palácio do Planalto. A discussão sobre as candidaturas ganha força após uma reunião de governadores que reafirmaram a importância de lançar um nome que represente a direita, buscando uma forte articulação para as eleições de 2026.

*Com informações de Bruno Pinheiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA