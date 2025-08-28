Bolsonaro está depressivo e tem ‘plena consciência do jogo político’, diz vice-prefeito de SP após visita

Coronel Mello Araújo (PL), que comandou a Ceagesp durante a gestão Bolsonaro, contou ainda que ele está focado com o julgamento no STF a partir do dia 2 de setembro

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO 'Só se fala em quem vai ficar com o espólio político do presidente Bolsonaro', comentou



O vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo (PL), viajou até Brasília para uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. O encontro aconteceu na última terça-feira (26). Segundo relato de Araújo, o ex-presidente está “depressivo” com a a atual situação. O vice-prefeito da capital, que comandou a Ceagesp durante a gestão Bolsonaro, contou ainda que ele tem “consciência do jogo político” acontecendo no país, mas que, no momento, está focado com o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), marcado para a partir do dia 2 de setembro.

“A gente sente que ele fica meio depressivo com tudo isso que está acontecendo, ele tem plena consciência do jogo político, mas no momento a preocupação dele é com o julgamento – não só dele, mas de milhares de pessoas que estão sendo julgadas de uma forma, infelizmente, injusta.Então, a única preocupação é tentar mudar essa história”, afirmou, em conversa com a coluna.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para o coronel, o julgamento está sendo “atropelado” por pautas eleitorais do ano que vem. “Só se fala em quem vai ficar com o espólio político do presidente Bolsonaro”, comentou. “A pauta desse momento não devia ser as eleições, que acontecem só em 2026. A pauta desse momento deveria ser o que as autoridades, o que os políticos poderiam fazer para reverter essa situação. Esse deveria ser o assunto”, concluiu.

Governadores em evidência

Como mostrou a coluna, desde a prisão domiciliar de Bolsonaro, em 4 de agosto, governadores de direita e centro-direita tem aparecido de forma conjunta e destacado temas eleitorais, além de endurecer o discurso contra a esquerda no ano que vem. Entre os presidenciáveis, alguns já lançaram oficialmente a pré-candidatura ao Palácio do Planalto, caso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Minas Gerais, Romeu Zema. Tarcísio de Freitas, de São Paulo, nega a possibilidade, mas uma candidatura já vem sendo ventilada até mesmo por membros do partido de Bolsonaro, como o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, do PL.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.