Vale faz acordo e não vai responder internacionalmente sobre tragédia em Mariana

As mineradoras Vale e BHP Billiton, acionistas da Samarco, anunciaram um acordo nesta sexta-feira (12) para dividir igualmente os custos das indenizações relacionadas ao rompimento da barragem de Mariana, ocorrido em 2015. A tragédia resultou na morte de 19 pessoas e deixou milhares de atingidos, que buscam reparação pelos danos sofridos. O acordo abrange processos judiciais em andamento na Holanda e no Reino Unido, visando uma resolução mais rápida e eficiente para as vítimas. No Reino Unido, cerca de sete mil pessoas, incluindo empresas, igrejas e comunidades indígenas, reivindicam indenizações que somam R$ 230 bilhões. O julgamento desse processo está previsto para começar em outubro.

Na Holanda, aproximadamente 77 mil atingidos buscam compensações que totalizam R$ 18 bilhões. No entanto, ainda não há previsão para o início do julgamento. Além da divisão dos custos, o acordo prevê que a BHP retire o processo de contribuição contra a Vale no Reino Unido, onde a Vale não foi acionada judicialmente. O mesmo se aplica na Holanda, onde a BHP não é ré no processo contra a Vale e sua filial, a Samarco.

