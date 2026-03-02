Veja o momento em que cratera se abre na Rua da Consolação, em São Paulo

Incidente aconteceu após uma explosão subterrânea e provocou interdição de três faixas da via

Reprodução / Smart Sampa Câmera do Smart Sampa flagra momento em que cratera se abre na Rua da Consolação, em São Paulo



A explosão ocorrida na noite de domingo (1º) que abriu uma cratera de aproximadamente 15 metros quadrados na Rua da Consolação, na região central de São Paulo, foi flagrada por uma câmera do Smart Sampa. O incidente aconteceu na altura do número 2.078, no sentido Avenida Paulista, provocando a interdição de três faixas da via e gerando transtornos aos motoristas.

Veja o momento abaixo:

Para tentar aliviar o fluxo de veículos, que já apresentava lentidão no início da manhã, a faixa exclusiva de ônibus foi liberada para a circulação de todos os automóveis.

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Enel (concessionária de energia) e da Comgás (concessionária de gás) foram mobilizadas para atender a ocorrência. Embora a suspeita inicial indicasse um possível vazamento de gás como causa da explosão, a Comgás emitiu uma nota oficial afirmando que realizou vistorias na rede e não constatou qualquer vazamento ou irregularidade em suas tubulações.

Até o momento, não há registro de vítimas ou feridos em decorrência do incidente e as causas da explosão seguem sob investigação das autoridades. O trabalho de reparo deverá se estender ao longo do dia, e a recomendação aos motoristas é que, se possível, evitem a Rua da Consolação e busquem rotas alternativas para acessar a região da Avenida Paulista.

*Com informações de David Diogo

*Reportagem produzida com auxílio de IA