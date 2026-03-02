Explosão abre cratera na Rua da Consolação, em São Paulo

Incidente causou interdição de três faixas e prejudica o trânsito no sentido da Avenida Paulista

Reprodução / Jovem Pan News Cratera de 15 metros quadrados abre após uma explosão subterrânea na Rua da Consolação, região central de São Paulo



Uma explosão subterrânea ocorrida na manhã desta segunda-feira (02) abriu uma cratera de aproximadamente 15 metros quadrados na Rua da Consolação, na região central de São Paulo. O incidente aconteceu na altura do número 2.078, no sentido Avenida Paulista, provocando a interdição de três faixas da via e gerando grandes transtornos aos motoristas.

Para tentar aliviar o fluxo de veículos, que já apresentava lentidão no início da manhã, a faixa exclusiva de ônibus foi liberada para a circulação de todos os automóveis.

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Enel (concessionária de energia) e da Comgás (concessionária de gás) foram mobilizadas para atender a ocorrência. Embora a suspeita inicial indicasse um possível vazamento de gás como causa da explosão, a Comgás emitiu uma nota oficial afirmando que realizou vistorias na rede e não constatou qualquer vazamento ou irregularidade em suas tubulações.

Até o momento, não há registro de vítimas ou feridos em decorrência do incidente e as causas da explosão seguem sob investigação das autoridades. O trabalho de reparo deverá se estender ao longo do dia, e a recomendação aos motoristas é que, se possível, evitem a Rua da Consolação e busquem rotas alternativas para acessar a região da Avenida Paulista.

*Com informações de David Diogo

*Reportagem produzida com auxílio de IA