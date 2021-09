Venda de carros usados atinge maior patamar desde 2004

Desabastecimento de peças na indústria automotiva, que afeta a produção e deixa concessionárias sem veículos zero quilômetro, explica a valorização dos seminovos

Pixabay A cada veículo novo comercializado, 6,8 usados foram negociados em agosto



As vendas de carros usados atingem 10 milhões de unidades de janeiro a agosto, o maior patamar desde 2004 no Brasil. O desabastecimento de peças na indústria automotiva, que afeta a produção e deixa concessionárias sem veículos zero quilômetro, explica o bom desempenho do setor e a valorização dos seminovos. Nos segmentos de automóveis e comerciais leves, a cada veículo novo comercializado, 6,8 usados foram negociados em agosto, maior marca desde o início da série histórica da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). No acumulado do ano até agosto, as transações de usados somaram 10.234 unidades, um aumento de 48% sobre o mesmo período de 2020. Somente no mês passado, o mercado vendeu 1,4 milhão de unidades. A Fenabrave avalia que a atual oferta de crédito também ajuda nos negócios e os modelos com até 3 anos de fabricação representaram 13% do volume comercializado em agosto.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos