Venda de celulares com tecnologia 5G cresce 230% no Brasil

A venda de celulares com a tecnologia 5G cresceu 230% no Brasil, na comparação entre o período de janeiro a maio de 2021 e o mesmo período de 2022. Telefones mais baratos no mercado explicam o aumento vertiginoso. As operadoras já vinham publicizando a nova tecnologia, que só chegou ao Brasil definitivamente na semana passada, em Brasília. Há uma grande expectativa de que essa tecnologia de quinta geração esteja disponível em todo o Brasil para fomentar projetos nas áreas de Educação, Agronegócio, Indústria e Telecomunicações.

Em relação ao preço, no início do ano passado os telefones com esta tecnologia era vendidos entre R$ 5 mil e R$ 5,3 mil. Já no segundo semestre de 2021, com a aproximação das promoções de fim de ano, celulares de até R$ 1,7 mil com a tecnologia do 5G podiam ser encontrados. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as próximas cidades que receberão a tecnologia serão São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa.

