Brasília será a primeira cidade do Brasil a implementar a tecnologia 5G

Quinta geração da internet será implantada na capital federal nesta quarta-feira e promete conexões mais rápidas e estáveis

EFE/EPA/ANDY RAIN Tecnologia 5G será implementada e disponibilizada em Brasília nesta quarta-feira, 6



A partir desta quarta-feira, 6, a tecnologia 5G será implementada na primeira cidade do país. Brasília, a capital federal, receberá a quinta geração de internet móvel – que promete uma velocidade mais rápida de conexão, conexões mais estáveis e diminuição no tempo de downloads e uploads. Nesta segunda-feira, o Grupo de Acompanhamento das Obrigações da Faixa de 3,5 GHz (Gaispi) – grupo criado pela Agência Nacional de Telecomunicações – irá se reunir para coordenar as etapas de implementação da nova rede. Inicialmente, o leilão da Anatel previa a disponibilização do 5G para todas as capitais do país até o dia 31 de julho, mas dificuldades logísticas de importação dos equipamentos fizeram com que o prazo fosse estendido para 29 de setembro. Com isso, o Distrito Federal conseguiu ser a primeira capital a distribuir a nova tecnologia por exigir uma quantidade menor de equipamentos.