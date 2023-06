Venda de motos tem o melhor mês de maio em 12 anos

Ao todo, 161 mil unidades foram vendidas no Brasil durante o período; setor foi afetado pela falta de peças e de crédito

Arquivo/Agência Brasil Comercialização de motos também superou os veículos de passeio e somaram 127 mil emplacamentos



As vendas de motos registraram o melhor mês de maio em 12 anos. Ao todo, 161 mil unidades foram vendidas no país, o que representa aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado e crescimento de 33,5% em comparação com abril deste ano. A comercialização de motos também superou os veículos de passeio e somaram 127 mil emplacamentos no último mês. O presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicleta e Similares (Abraciclo), Marcos Bento, avaliou a opção do consumidor por custos mais baixos na mobilidade diária. “A motocicleta é um veículo ágil, econômico, com preço acessível e baixo custo de manutenção, o que tem atraído novos consumidores. O levantamento das associadas da Abraciclo aponta que os principais fatores que levam o consumidor a adquirir uma motocicleta são: mobilidade urbana mais conveniente, geração de renda e lazer”, explicou. A produção de motos também registrou o melhor maio desde 2012 no Brasil. “Em maio, atingimos o melhor resultado do ano, com a produção de mais de 155 mil motocicletas no polo industrial de Manaus. No acumulado do ano, foram fabricadas quase 670 mil motocicletas. Com esses números, estamos conseguindo equilibrar melhor a oferta e a demanda por motocicleta, além de reduzir eventuais filas de espera”, completou Marcos Bento. Os emplacamentos entre janeiro e maio deste ano representam aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2022. No entanto, o presidente da Abraciclo ressaltou os desafios do mercado pelas altas taxas de juros, o acesso mais restrito ao crédito e a diminuição do poder aquisitivo dos consumidores.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos.