Vendas de veículos financiados têm alta de 116% no mês de abril

Procura está focada principalmente em automóveis usados, com aumento de 204% no financiamento de carros com mais de 12 anos de uso

Na comparação com março de 2021, o número total de financiamentos de veículos apresentou redução de 5,6%; a queda, no entanto, tem relação com a quantidade de dias úteis do mês



As vendas de veículos financiados no Brasil mais do que dobraram em abril. De acordo com dados da B3, entre automóveis leves, pesados e motos, foram vendidas 467 mil unidades no mês passado contra 216 mil em abril de 2020, o que representa uma alta de 116%. A procura está focada principalmente no financiamento de automóveis usados. Um dos motivos, de acordo com a superintendente de Planejamento da B3, Tatiana Masumoto Costa, é a falta de carros novos no mercado. “A indústria de novos está sofrendo grandes impactos. Então quando você represa a venda de novos, tem muito consumidor que acaba partindo para um usado. A cadeia de insumos da indústria também sofreu, tudo crise devido à pandemia. Então desde fábricas de insumos nacionais que pararam as produções pelo distanciamento social, mas também por insumos importados. Teve esses dois efeitos”, disse. Outra hipótese levantada para a preferência da população por usados é a crise econômica. Os dados da B3 apontam que subiram as vendas a crédito de automóveis cada vez mais velhos.

O financiamento de carros com tempo de uso entre 9 e 12 anos, por exemplo, aumentou 148% em relação ao mesmo período do ano passado; já os de veículos com mais de 12 anos de uso subiu 204%, explica Tatiana Costa. “Tem a questão do cenário de transporte público, que pode também ser um significativo que a população fica receosa, então ela acaba buscando uma alternativa, uma alternativa mais barata, que é o veículo mais usado. Outra hipótese que a gente vê é a ‘troca com troco’, que é um consumidor que já tem um carro usado e precisa de dinheiro. Então ele acaba trocando o veículo por um mais barato”, disse. Na comparação com março de 2021, o número total de financiamentos de veículos apresentou redução de 5,6%; a queda, no entanto, tem relação com a quantidade de dias úteis do mês, maior que os de abril.

