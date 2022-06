Vendas de veículos recuperam fôlego no Brasil

Fenabrave avalia que há uma estabilização entre a oferta e a demanda no país

CLEMENT MAHOUDEAU / AFP - 23/07/2020 Foram emplacados 187 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus em maio de 2022



O mercado automotivo registra o melhor mês em maio, com alta de 27% nas vendas em relação a abril. Foram emplacados 187 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus. De acordo com a Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave), a repostas ao fraco trimestre inicial ocorre por maior oferta de modelos e os pedidos das locadoras, que praticamente responderam com 45% dos carros comercializados. Em relação ao acumulado de 2021, com 740 mil unidades, as vendas ainda estão 17% abaixo do período de janeiro a maio do ano passado. O setor convive com a falta de peças nas fábricas, mas a Fenabrave avalia que há uma estabilização entre a oferta e a demanda no país.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos