Vendas diretas de biodiesel somam 1,3 bilhão de litros

Número representa aumento de 23% e deve atender a demanda dos meses de janeiro e fevereiro

Dirceu Portugal/Estadão Conteúdo Governo federal mantém a mistura de 10% do biodiesel com o diesel para todo o ano de 2022



As distribuidoras de combustíveis decidiram comprar mais biodiesel diretamente dos produtores. O aumento de 23%, equivalente a 1,3 bilhão de litros, é para conseguir atender essa demanda dos meses de janeiro e também fevereiro. Os dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) incluem também a comparação aos leilões que usam a mistura obrigatória de 10% do diesel no biodiesel, já que essa decisão de mistura foi proposta pelo Conselho Nacional de Política Energética.

O novo método de comprar biodiesel direto com o produtor superou as expectativas da ANP, e a decisão do governo federal de manter a mistura de 10% do biodiesel com o diesel vai valer para todo 2022. Mesmo assim está contrariando o mercado, que esperava uma mistura na casa de 13% para gerar lucro até o final do ano. A maior parte do biodiesel produzido hoje no mundo é derivada do óleo de soja, e a compensação para o segmento veio da exportação do óleo vegetal para alimentação. Segundo a ANP, os contratos de fornecimento de biodiesel foram validados com sucesso pelos distribuidores de combustíveis e também pelos produtores.