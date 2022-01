Vacina contra nova cepa da influenza já está em produção, afirma Instituto Butantan

Imunizante trivalente será eficaz contra as variantes H1N1, H3N2 e a cepa B

Tânia Rêgo/Agência Brasil Instituto Butantan está produzindo uma nova vacina para conter a nova cepa do vírus, que será distribuída pelo SUS



Diante do aumento de casos de gripe no Brasil, causados pela influenza H3N2, o Instituto Butantan está produzindo uma nova vacina para conter a nova cepa do vírus. Segundo a entidade, os imunizantes serão distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A nova vacina será trivalente, composta pelos vírus H1N1, H3N2 e a cepa B, e será importante para combater o surto de influenza e conter o espalhamento do vírus. O Butantan já produz 80 milhões de doses contra a gripe, que são distribuídas anualmente na campanha de vacinação. Em São Paulo, segundo a prefeitura, foram realizados 5 mil testes rápidos para influenza até a sexta-feira, 31. Ao todo, 26% dos diagnósticos foram positivos sendo que 97% dos casos confirmado eram de influenza A e 3% influenza B.

*Com informações do repórter Victor Moraes