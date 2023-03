Vendas do comércio paulistano recuam 5,1% em fevereiro, aponta ACSP

Economista Ulisses Ruiz de Gamboa explicou que a redução nas vendas se deu justamente pelo menor número de dias e também pelas taxas de juros, que giram entre 12% e 14%

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Altas taxas de juros prejudicam atividades do comércio



De acordo com os dados da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), os comércios paulistanos fecharam o mês de fevereiro com queda nas vendas. Em relação ao mês de janeiro, a queda verificada foi de 5,1%. Em entrevista à Jovem Pan News, o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, explicou que a redução nas vendas se deu justamente pelo menor número de dias no mês de fevereiro e às taxas de juros que giram entre 12% e 14%: “De uma maneira geral, afeta aqueles setores cujo o valor de venda é mais alto e mais dependente do crédito, visto que a gente está em uma situação que os juros estão muito altos e os bancos estão mais receosos na concessão de crédito. Então, naqueles itens mais vinculados ao crédito, como veículos, materiais de construção, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, a venda desses itens sofre mais por conta dessa dependência do crédito que está escasso e caro”.

De acordo com o economista, a expectativa para os próximos meses é de retração no setor varejista como um todo: “A projeção é de continuidade da perda de tração, uma desaceleração nas vendas, que devem terminar o ano relativamente estagnadas”. Para Gamboa, o cenário só deve mudar caso o governo consiga controlar as taxas de juros e assim os lojistas conseguirem crédito mais acessível para poder investir.