Ventos de 90 km/h e granizo: ciclone extratropical ameaça novos estados

Nesta terça-feira (9), o Brasil se prepara para enfrentar os efeitos de um ciclone extratropical que se aproxima pela costa do estado de São Paulo. Este fenômeno climático, que atualmente se encontra na altura do Rio Grande do Sul, já causou estragos significativos na região. Na Serra Gaúcha, ventos de até 90 km/h destelharam casas e provocaram chuvas de granizo, evidenciando a força do ciclone. A expectativa é de que ele continue seu percurso, afetando também Santa Catarina e Paraná, embora permaneça afastado no oceano. No entanto, sua associação com uma frente fria deve provocar chuvas intensas em várias regiões do país.

O estado de São Paulo, juntamente com partes do Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, está em alerta para a possibilidade de temporais. A Defesa Civil já emitiu avisos para essas áreas, destacando o risco de alagamentos e outros transtornos. Além disso, outras regiões do Brasil, como o Acre, também podem enfrentar chuvas intensas, mesmo sem a influência direta do ciclone. O mapa de chuvas indica que os três estados do sul do Brasil estão em alerta máximo, o que requer atenção redobrada da população e das autoridades locais.

As temperaturas para hoje refletem a influência do clima instável, com máximas mais baixas em várias capitais. Em São Paulo, a máxima prevista é de 23ºC, enquanto Campo Grande deve registrar 30ºC e Porto Alegre, 23ºC. A capital paulista já começou o dia com chuvas fortes, resultando em algumas ruas alagadas. A tendência é que o cenário continue ao longo do dia, com possibilidade de precipitações a qualquer momento. Esta projeção preocupa, especialmente com a chegada do verão, que pode intensificar os eventos climáticos e trazer mais desafios para as cidades afetadas.

Diante dessa situação, é crucial que a população esteja atenta às orientações das autoridades e tome precauções para minimizar os impactos dos temporais. Manter-se informado sobre as condições climáticas e evitar áreas de risco são medidas essenciais para garantir a segurança de todos. Com a previsão de mais chuvas e a presença do ciclone extratropical, o Brasil enfrenta um dia de desafios climáticos que exigem preparação e resiliência.

