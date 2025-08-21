Veranico se intensifica e temperaturas podem chegar a 39°C em algumas regiões

Em São Paulo, a máxima pode chegar a 31°C, enquanto no Rio de Janeiro os termômetros podem marcar até 34°C

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Temperatura em São Paulo pode chegar a 31ºC



Nesta quinta-feira (21), a tendência é de elevação das temperaturas em diversas regiões do país, marcando a intensificação do fenômeno conhecido como “veranico”, um período de calor e tempo seco que ocorre em pleno inverno. Depois de uma breve passagem de uma frente fria que trouxe chuvas isoladas para a capital paulista e região metropolitana, a previsão é de que o tempo se firme e as temperaturas subam nos próximos dias.

Cidades mais quentes

O calor será mais intenso nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Confira as máximas previstas para hoje:

Cuiabá e Várzea da Palma (MT): 39°C

Sonora (MS): 37°C

Votuporanga e Fernandópolis (SP): 35°C

Prata e Ituiutaba (MG): 34°C

Ribeirão Preto (SP): 33°C

Uberlândia (MG): 32°C

Nas capitais, as temperaturas também estarão elevadas. Em São Paulo, a máxima pode chegar a 31°C, enquanto no Rio de Janeiro os termômetros podem marcar até 34°C. Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 29°C e em Palmas, 34°C.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entenda o fenômeno

O “veranico” é causado por um bloqueio atmosférico, uma grande massa de ar seco que atua como um sistema de alta pressão, impedindo a formação de nuvens de chuva e o avanço de frentes frias sobre o Brasil. Esse sistema deve manter o tempo firme e seco na maior parte do país, com exceção de algumas instabilidades na costa leste do Nordeste e em áreas do Amazonas e de Roraima. A umidade relativa do ar pode ficar baixa, especialmente no Centro-Oeste e Sudeste.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA