Verão climático: semana começa com calor e chuvas intensas no Sudeste

A previsão do tempo para esta semana no Brasil destaca uma combinação de calor intenso e chuvas fortes em várias regiões do país. Com a proximidade do verão, que começa oficialmente em 21 de dezembro, as temperaturas já estão elevadas, especialmente no Sudeste. Em São Paulo, a máxima pode atingir 31ºC, e a região metropolitana está em alerta para pancadas de chuva durante a tarde. No sul do Brasil, um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai pode provocar temporais no Rio Grande do Sul, com a formação de um ciclone extratropical na costa, afetando também Santa Catarina e Paraná.

No Centro-Oeste, estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal devem ficar atentos às chuvas, com temperaturas abaixo da média em Brasília. O estado do Tocantins também está sob previsão de precipitações. No Sudeste, além de São Paulo, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo podem enfrentar pancadas de chuva, apesar do calor predominante. O oeste da Bahia, norte de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e sul de Minas Gerais também estão na rota das intempéries.

As temperaturas variam pelo país, com Porto Alegre alcançando 29ºC e Cuiabá registrando a mesma máxima. No Distrito Federal, a umidade mantém a temperatura em 26ºC. Enquanto isso, o interior do Nordeste deve continuar com tempo firme e seco. Eventos climáticos extremos, como a forte chuva que atingiu Goiás no sábado (6), causando alagamentos, podem se tornar mais frequentes, especialmente no Centro-Oeste, com a chegada do verão.

Com a chegada do verão, é importante que a população esteja preparada para enfrentar as condições climáticas adversas. As autoridades recomendam que as pessoas fiquem atentas aos alertas meteorológicos e tomem precauções para evitar riscos, como evitar áreas propensas a alagamentos e deslizamentos de terra. Além disso, é essencial manter-se hidratado e protegido do sol durante os períodos de calor intenso.

