Vereador de São Paulo, Arnaldo Faria de Sá morre aos 76 anos

Presidente da Portuguesa nos anos 1990, Faria de Sá deixa a mulher e duas filhas

Arnaldo Faria de Sá morreu aos 76 anos



Arnaldo Faria de Sá, vereador de São Paulo, morreu na última quinta-feira, 17, aos 76 anos, confirmou o Partido Progressista (PP), através das redes sociais. Ex-deputado federal, o advogado enfrentava uma leucemia nos últimos anos – a causa da morte, no entanto, não foi revelada. “Arnaldo é o nosso eterno líder. Que Deus conforte toda a família e amigos. Perdemos um grande homem”, escreveu a legenda. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, também se manifestou. “Arnaldo ocupou inúmeras funções públicas e vocalizou com talento e habilidade os temas mais candentes de seu tempo. Deixa o exemplo de um homem público capaz de divergir e convergir com firmeza e flexibilidade, sempre com seu carisma e sua simpatia”, disse, lembrando que o político foi eleito para a ALESP por oito mandatos. Presidente da Portuguesa nos anos 1990, Faria de Sá deixa a mulher e duas filhas.

Ocupou inúmeras funções públicas e vocalizou com talento e habilidade os temas mais candentes de seu tempo. Deixa o exemplo de um homem público capaz de divergir e convergir com firmeza e flexibilidade, sempre com seu carisma e sua simpatia. — Arthur Lira (@ArthurLira_) June 16, 2022

