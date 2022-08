Vereadora denuncia ataques racistas durante discurso na sessão que cassou Gabriel Monteiro

Thais Ferreira (PSOL) prestou queixa na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância com prints dos ataques feitos no YouTube durante a transmissão da cassação

Reprodução/TV Câmara RJ Vereadora Thais Ferreira (PSOL) foi alvo de ataques racistas durante a cassação de Gabriel Monteiro



A vereadora do Rio de Janeiro Thais Ferreira (PSOL) prestou queixa em delegacia nesta quarta-feira, 24, contra crime de racismo. A parlamentar é presidente da Comissão dos Direitos da Infância e do Adolescente, na Câmara Municipal da capital fluminense. Os ataques racistas ocorreram durante o discurso da vereadora, transmitido no YouTube, durante a sessão de cassação do mandato de Gabriel Monteiro, na quinta-feira passada, 18. A parlamentar foi até a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância para registrar a queixa com prints da plataforma de vídeos, nos quais é possível identificar inúmeras ofensas por conta da cor de sua pele e tipo de cabelo. Em um dos comentários, um homem chegou a escrever: “Pensei que era o diabo falando no microfone”. Uma outra pessoa questionou até o cargo ocupado pela vereadora. Thaís declarou que é importante registrar esse tipo de ocorrência para evitar que elas se repitam.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga