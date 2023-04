Vereadora filha de Fernandinho Beira-Mar recorre de condenação por organização criminosa

Caso seja condenada definitivamente, Fernanda Souza poderá perder o mandato em Duque de Caxias

Reprodução/Jovem Pan News Condenação aconteceu no âmbito da Operação Epístolas, de 2017, que descobriu como o traficante administrava seus negócios mesmo estando preso



A defesa da vereadora Fernanda Isabel da Costa, filha do traficante Luis Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, recorreu em segunda instância de uma condenação aplicada contra ela que pode levar à perda do mandato parlamentar e dos direitos políticos. Fernanda é vereadora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Caso seja condenada, ela perderá o mandato e ainda tem os direitos políticos cassados. Fernanda, seu pai e quatro filhos do traficante foram condenados no começo de abril pelo Tribunal Federal de Rondônia. A acusação era de organização criminosa investigada no âmbito da Operação Epístolas, de 2017. A operação descobriu como, mesmo atrás das grades, Fernandinho conduzia seus negócios através de recados, cartas e bilhetes para parentes. A determinação sobre a suspensão dos direitos políticos de Fernanda está na sentença do processo, mas só tem validade após serem esgotados todos os recurso aos quais tem direito. A vereadora também foi condenada a 4 anos de 10 meses de reclusão por ser peça chave no esquema do tráfico de drogas conduzido por seu pai atrás das grades.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga