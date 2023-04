Mãe de Lexa chora ao falar de MC Guimê e revela se torce para filha reatar o casamento

Darlin Ferrattry se manifestou após ver um vídeo sobre a passagem do funkeiro no ‘BBB 23’

Reprodução/Instagram/darlinferrattry/lexa Chorando, Darlin Ferrattry disse que reza para Lexa reatar casamento com MC Guimê



Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, fez um desabafo pouco antes da final do “BBB 23”, que aconteceu na noite desta terça-feira, 26. Ao assistir um vídeo com momentos de MC Guimê no jogo, Darlin se emocionou e resolveu expor o que pensa sobre tudo o que aconteceu. O funkeiro foi expulso do jogo acusado de importunação sexual devido às atitudes que teve com a mexicana Dania Mendez durante uma festa. Na ocasião, Lexa postou stories chorando e, aparentemente, ainda não decidiu se dará uma nova chance ao seu casamento com o cantor. Chorando, Darlin declarou em suas redes sociais: “Preciso tirar o que está aqui dentro. Quero falar do MC Guimê, quero falar do vídeo que acabei de ver, do vídeo que cortou meu coração no meio. Conheço o Guimê há muitos anos, o Guimê sempre foi um cara do bem, o Guimê sempre foi um gentleman comigo e com toda a família. O Guimê sempre foi um amor com a minha filha, o Guimê levou a minha filha para o altar e a honrou. A minha filha sempre foi apaixonada por ele”.

A mãe da cantora de Sapequinha disse que sabe que o genro errou no reality, mas acredita que ele merece uma segunda chance. “Ele está pagando muito caro por isso, e tudo bem, ele tem que pagar. Na Justiça, ele está se resolvendo, mas ele sofre muito. Hoje é a final do ‘Big Brother’ e sei que ele está sofrendo demais”, comentou. “Só estou chorando porque somos seres humanos e todos merecem uma segunda chance nessa vida. E ele merece uma segunda chance na vida dele. Eu queria pedir que vocês tivessem um pouquinho de compaixão.” Darlin também deixou claro que torce para a filha voltar com o funkeiro. “Eu rezo todos os dias para a minha filha realmente perdoar ele de coração, de alma, e reatar o casamento dela. É isso o que eu peço do fundo da minha alma. Ele é um cara muito do bem”, afirmou. Por fim, ela mandou um recado para o ex-BBB: “Guimê, quero que saiba que você tem a minha benção e perdão de todo meu coração”.