A véspera de reabertura do comércio foi de muito movimento na região da 25 de março, no centro de São Paulo. Vários vendedores ambulantes se concentravam nas calçadas. Pelas ruas, muitas pessoas — a maioria usando máscaras. A Damiana saiu de casa para comprar fraldas para o pequeno Daniel, de um ano, e diz que foi na 25 porque tem uma loja com boas ofertas. “Lugar mais em conta aqui tem que ser. Vai e volta, é rapidinho.” Fora os estabelecimentos que vendem produtos essenciais, a maioria das lojas estava fechada. Mas a equipe da Jovem Pan flagrou locais deixando clientes entrar por uma portinha. No final da manhã, um equipe da fiscalização da prefeitura chegou junto com a Policia Militar.

Neste momento, o funcionamento das lojas estará restrito entre 11 da manhã e 7 da noite. Os estabelecimentos também poderão atender a no máximo 25% da capacidade de público. Consumidores como a Cristiane, que é atendente telefônica, estão de olho no cumprimento dos protocolos. “Eu penso nas pessoas que tem que voltar ao mercado de trabalho, né? Vai comer o que. Mas com muita cautela, responsabilidade, fazendo controle. Temos que ser flexíveis, sim. Mas com cuidado porque não é brincadeira o que a gente está passando, né?” A reabertura vale para todo Estado de São Paulo. Foram mais de 30 dias com as portas fechadas. A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping comemorou a retomada e garante seguir as normas. Os serviços em geral como salão de beleza, academias, atividades culturais e restaurantes só irão voltar a funcionar a partir do dia 24 de abril.

*Com informações da repórter Carolina Abelin