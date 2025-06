Veto ao IOF abala relação entre governo Lula e Congresso

Decisão agravou a tensão entre o Executivo e o Legislativo e pode impactar diretamente a execução do orçamento e o pagamento de emendas parlamentares

A recente derrubada do decreto que previa o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) gerou grande repercussão em Brasília, suscitando debates acalorados entre governo e oposição. O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, criticou a decisão, afirmando que ela contraria a justiça tributária. Desde sua publicação em 22 de maio, o decreto tem sido alvo de críticas e discussões intensas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a decisão, mas deve discutir o tema em uma reunião com o presidente Lula e outros ministros no Palácio do Planalto. Antes da votação, Haddad defendeu o decreto em suas redes sociais, alegando que ele corrigia injustiças ao combater a evasão fiscal dos mais ricos e era necessário para equilibrar as contas públicas.

A estrutura tributária do país foi alvo de críticas por parte de Randolfe Rodrigues, que destacou a desigualdade no pagamento de impostos entre ricos e pobres. Ele considerou a derrubada do decreto um retrocesso na justiça tributária, uma vez que o decreto visava aumentar a contribuição dos mais abastados. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner, mencionou a possibilidade de judicializar a questão no Supremo Tribunal Federal, mas ressaltou que essa decisão será discutida na reunião com o presidente e a equipe econômica. Por outro lado, a oposição, representada pelo deputado Zuco, do PL, celebrou a derrubada como uma vitória contra o que chamou de “desgoverno Lula”, argumentando que o decreto prejudicava quem produz e gera empregos.

Com a perda dos recursos que seriam gerados pelo decreto, estimados em 10 bilhões de reais, o governo enfrenta o desafio de cobrir o déficit. A ministra Gleisi Hoffmann alertou que a situação pode afetar programas sociais e emendas parlamentares, o que poderia ter um impacto significativo na população mais vulnerável. Embora o aumento de tributos não esteja descartado, o Congresso Nacional resiste a essa ideia, direcionando o foco para cortes de gastos. A expectativa é que o Ministério da Fazenda apresente alternativas para compensar a perda de arrecadação, seja por meio de bloqueios adicionais ou outras medidas.

