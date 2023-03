Viabilidade eleitoral de Donald Trump para a eleição de 2024 divide opiniões nos EUA

Em entrevista à Jovem Pan News, o professor de ciência política Carlos Poggio avaliou a estratégia do ex-presidente e declarou que o próprio Partido Democrata gostaria de enfrentá-lo no próximo pleito

O interesse de Donald Trump em concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2024 tem sido questionado pelo próprio Partido Republicano, que se divide em relação à viabilidade de sua candidatura. Em entrevista à Jovem Pan News, o professor de ciência política do Bryan College, em Kentucky, Carlos Poggio, avaliou a estratégia do ex-presidente: “O Trump tem se mostrado alguém muito esperto no sentido de se manter na mídia. O governo dele terminou em 202o e aqui nós estamos novamente falando de Donald Trump. Tem uma capacidade de conseguir mobilizar a atenção muito grande. Ele aprendeu, desde a campanha de 2016, que aquela famosa expressão ‘falem mal, mas falem de mim’ acaba funcionando muito bem para ele, no sentido de trazer a atenção. E a atenção é um bem muito importante na política, principalmente aqui nos Estados Unidos, em um momento de eleição onde você precisa disputar a atenção com outros candidatos”.

O professor também abordou os processos na Justiça estadunidense que ameaçam a candidatura de Trump e destacou que a possibilidade do ex-presidente disputar a eleição pode ser vista como vantajosa pelos adversários: “A impressão que eu tenho, conversando com muita gente do Partido Democrata e a gente vendo inclusive como muitos democratas tem agido em relação a isso, é que parece que há um interesse do Partido Democrata que o Trump seja o candidato republicano, porque seria teoricamente um candidato mais fácil de ser batido. Afinal de contas, ele é um dos poucos candidatos à reeleição que perdeu a reeleição, em 2020, e depois ele apoiou uma série de candidatos nas eleições de meio de mandato do ano passado que foram mal sucedidos. Portanto, o Trump mobiliza um apoio muito forte, mas esse apoio muito forte não é maioria na sociedade norte-americana”. A respeito de Joe Biden, Poggio opinou que o atual presidente dos Estados Unidos não tem adversários dentro do Partido Democrata, mas o professor ponderou que a idade avançada pode ser um empecilho para a tentativa de reeleição.

