Vídeo mostra assassinato de PM por ladrões de moto em SP

Reprodução/Rádio Jovem Pan Em menos de um minuto de ação, os criminosos conseguiram sair do local do crime e sem levar a motocicleta da vítima



A violência fez mais uma vítima em São Paulo nesta terça-feira (17). Em plena luz do dia, um policial militar à paisana foi morto durante uma tentativa de assalto na Zona Leste. As imagens das câmeras de segurança da Rua 19 de maio, na Penha, mostram toda a ação. O relógio marca pouco mais das 15h30 desta terça-feira, quando três homens em duas motos cercam a vítima — que também estava em uma motocicleta. Carros passam pela via, mas isso não inibe os criminosos que tiram o capacete e revistam a vítima.

Uma confusão tem início e um disparo é dado. Não se sabe se o policial militar foi identificado pelos bandidos. Com o tiro, uma pessoa que viu a situação corre para a esquina e um comércio baixa a porta de aço. O policial ferido cai com a motocicleta, dificultando a fuga dos criminosos. Ainda assim, em menos de um minuto de ação, conseguiram sair do local do crime e sem levar a motocicleta da vítima. O PM foi levado ao pronto-socorro do Tatuapé, mas não resistiu. Segundo a corporação, seis bandidos estão envolvidos neste crime.

