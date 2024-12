Vladimir Putin promete mais ‘destruição’ na Ucrânia

Declaração foi feita em resposta a um bombardeio com drones que atingiu no sábado (21) um prédio residencial na cidade de Kazan, região central da Rússia

EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT Putin afirmou que qualquer tentativa de destruição contra a Rússia resultará em ainda mais destruição



Em um cenário de crescente tensão, o presidente russo Vladimir Putin prometeu mais “destruição” na Ucrânia, durante uma cerimônia por videoconferência no último domingo (22). A ocasião, que marcou a inauguração de novas instalações de infraestrutura, serviu de palco para Putin prometer uma intensificação das ações militares. Ele afirmou que qualquer tentativa de destruição contra a Rússia resultará em ainda mais destruição, alertando que os responsáveis se arrependerão de suas ações. A videoconferência contou com a presença do líder local do Tartaristão, uma região próxima à fronteira que recentemente foi alvo de um ataque.

A Rússia acusou a Ucrânia de realizar um bombardeio em larga escala com drones, que atingiu um bloco de apartamentos de luxo em Kazan, cidade situada no Tartaristão. Apesar de não haver relatos de vítimas, o ataque gerou uma resposta firme de Putin. Ele destacou que a Rússia não apenas restaurará os danos causados, mas também acelerará o desenvolvimento de infraestrutura, incluindo a rede viária e a construção de moradias.

Essa declaração vem após ameaças anteriores de Putin de atacar o centro de Kiev com mísseis balísticos hipersônicos, caso os ataques ucranianos em território russo persistam. O Ministério da Defesa de Moscou justificou os recentes ataques a instalações de energia na Ucrânia como uma retaliação ao uso de mísseis fornecidos por potências ocidentais para atacar o território russo.

