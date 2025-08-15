Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Washington tem 45 presos e 29 deportados após Trump decretar intervenção nacional

Washington tem 45 presos e 29 deportados após Trump decretar intervenção nacional

Ações, coordenadas pela Casa Branca, têm como alvo indivíduos com mandados ativos por crimes como assalto, porte ilícito de arma, tráfico de drogas e agressão a agentes da lei

  • Por Jovem Pan
  • 15/08/2025 13h50
  • BlueSky
EFE/EPA/ANNA ROSE LAYDEN Washington Para reforçar a segurança, a presença federal na cidade foi ampliada com mais de 800 soldados da Guarda Nacional

A capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., está sob uma vigilância mais rigorosa após a assinatura de uma ordem executiva pelo presidente Donald Trump. Esta medida colocou a cidade sob intervenção federal na área de segurança, resultando em uma presença intensificada das forças federais. Desde a implementação da ordem, 45 pessoas foram presas e 29 imigrantes em situação irregular foram removidos da cidade. A operação, que não é tradicionalmente papel da Guarda Nacional, foi desencadeada pela determinação presidencial e já resultou em mais de 100 prisões até o momento.

As ações, coordenadas pela Casa Branca, têm como alvo indivíduos com mandados ativos por crimes como assalto, porte ilícito de arma, tráfico de drogas e agressão a agentes da lei. Para reforçar a segurança, a presença federal na cidade foi ampliada com mais de 800 soldados da Guarda Nacional, cerca de 30 agentes do FBI e diversos outros agentes de segurança dos Estados Unidos. A administração pública destacou que as prisões ocorreram durante operações direcionadas, com foco em manter a segurança na capital.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O presidente Trump indicou a possibilidade de envolver militares na situação a partir da próxima semana, caso as manifestações que ameaçam a segurança de moradores, turistas e agentes da lei continuem. Esta declaração sugere que a administração está preparada para tomar medidas ainda mais drásticas, se necessário, para garantir a ordem e a segurança em Washington, D.C.

Com informações de Eliseu Caetano

Leia também

Trump receberá Putin quando líder russo desembarcar do avião no Alasca
Embaixada dos EUA chama Mais Médicos de 'golpe diplomático' e anuncia que sanções continuarão
Trump e Putin se reúnem no Alasca para debater o futuro da Ucrânia

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >