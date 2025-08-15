Washington tem 45 presos e 29 deportados após Trump decretar intervenção nacional

Ações, coordenadas pela Casa Branca, têm como alvo indivíduos com mandados ativos por crimes como assalto, porte ilícito de arma, tráfico de drogas e agressão a agentes da lei

EFE/EPA/ANNA ROSE LAYDEN Para reforçar a segurança, a presença federal na cidade foi ampliada com mais de 800 soldados da Guarda Nacional



A capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., está sob uma vigilância mais rigorosa após a assinatura de uma ordem executiva pelo presidente Donald Trump. Esta medida colocou a cidade sob intervenção federal na área de segurança, resultando em uma presença intensificada das forças federais. Desde a implementação da ordem, 45 pessoas foram presas e 29 imigrantes em situação irregular foram removidos da cidade. A operação, que não é tradicionalmente papel da Guarda Nacional, foi desencadeada pela determinação presidencial e já resultou em mais de 100 prisões até o momento.

As ações, coordenadas pela Casa Branca, têm como alvo indivíduos com mandados ativos por crimes como assalto, porte ilícito de arma, tráfico de drogas e agressão a agentes da lei. Para reforçar a segurança, a presença federal na cidade foi ampliada com mais de 800 soldados da Guarda Nacional, cerca de 30 agentes do FBI e diversos outros agentes de segurança dos Estados Unidos. A administração pública destacou que as prisões ocorreram durante operações direcionadas, com foco em manter a segurança na capital.

O presidente Trump indicou a possibilidade de envolver militares na situação a partir da próxima semana, caso as manifestações que ameaçam a segurança de moradores, turistas e agentes da lei continuem. Esta declaração sugere que a administração está preparada para tomar medidas ainda mais drásticas, se necessário, para garantir a ordem e a segurança em Washington, D.C.

Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA