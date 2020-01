Witzel promete investir R$ 1 bilhão para garantir abastecimento de água no RJ

Reprodução/Cedae Nesta quinta-feira, um novo processo de tratamento, com carvão ativado, começou a ser adotado pela Cedae



Em meio à crise da água no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel reforçou, nesta quinta-feira (23), que o estado vai investir 1,5 bilhão de reais em obras para mudar a captação de água da estação de tratamento do Guandu.

Essa estação abastece quase 10 milhões de cariocas e fluminense. O problema é que as cidades que estão acima do sistema de captação, tem problemas no tratamento do esgoto e lançam diariamente toneladas de material orgânico sem qualquer tipo de tratamento, poluindo rios e afluentes.

Segundo especialistas, a estação Guandu, que era para ser de tratamento de água, virou uma unidade de tratamento de esgoto.

Nesta quinta-feira, um novo processo de tratamento, com carvão ativado, começou a ser adotado pela Cedae. Witzel esteve na estação e disse que, apesar da cor e odor de terra, a água nunca esteve imprópria para o consumo. E chegou a afirmar que tem muita gente fazendo “alarmismo” com a situação.

“Esse investimento do carvão, da transposição e das melhorias da estação de tratamento são da ordem de 700 milhões de reais”, discursou Witzel.

Defensoria Pública, Procon e MP estudam e monitoram os problemas. Já começaram a fazer cálculo sobre possíveis pedidos de indenização por consumidores da Cedae afetados pela qualidade da água desde o início de 2020.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga