YouTube exclui vídeo de reunião de Bolsonaro com embaixadores sobre urnas eletrônicas

Argumento da plataforma é de que sua nova política de integridade eleitoral determina a remoção de conteúdo sobre fraudes sem comprovações e após os resultados já terem sido reconhecidos oficialmente

Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro falou em fraudes nas urnas eletrônicas para os embaixadores de diversos países, mas não apresentou provas



Na mesma semana da reunião de Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores de outros países, o YouTube havia afirmado que o vídeo, que registrava o encontro e o discurso do presidente, não feria as diretrizes da plataforma, mas uma atualização na política de integridade eleitoral da empresa fez com que o arquivo fosse removido nesta quarta-feira, 10. No encontro, Bolsonaro repetiu diversas críticas contra o sistema eleitoral brasileiro, mas sem apresentar provas. Em nota, o YouTube disse que sua nova política restringe conteúdos com informações falsas de que erros ou problemas técnicos supostamente tenham alterado o resultado das eleições passadas, após os resultados já terem sido oficialmente confirmados. Essa diretriz agora também se aplica às eleições de 2022. Em março deste ano, a plataforma já havia anunciado que a nova política determinaria a remoção de vídeos com conteúdos falsos sobre as eleições de 2018. Os conteúdos são analisados caso a caso. No dia da reunião de Bolsonaro com os embaixadores, 18 de julho, o YouTube removeu o vídeo de uma live de Bolsonaro transmitida em 29 de julho de 2021, quando o presidente apontou supostas fraudes nas eleições de 2018 sem apresentar provas.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro