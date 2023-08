Zema diz que direita está organizada para impedir ‘retrocessos’ do governo federal

Em São Paulo, governador de Minas Gerais chamou o atual Executivo de retrógrado

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governador de Minas Gerais, Romeu Zema faz críticas ao atual governo



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) disse nesta quarta-feira, 23, que a direita está organizada para impedir “retrocessos” do atual governo. “No Brasil, infelizmente, estamos assistindo com certo receio alguns retrocessos com esse governo federal, que está falando em desfazer parte da reforma trabalhista, reverter a privatização da Eletrobras, em rever a autonomia do Banco Central e em voltar com o imposto sindical”, criticou durante evento sobre o liberalismo em São Paulo. O governador também demonstrou otimismo com a tramitação de uma proposta entregue a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para acelerar a privatização da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Nesta quarta-feira, um projeto de lei de Zema, aprovado desde 2019, concedendo título de cidadão de Minas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, teve requerimento para sessão solene de entrega da homenagem. A sessão está prevista para a próxima segunda-feira, 28.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.