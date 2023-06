Zema diz que Sul e Sudeste têm mais trabalhadores do que pessoas ‘vivendo de auxílio emergencial’

Declaração do governador de Minas Gerais repercutiu nas redes sociais e foi alvo de críticas de outras figuras públicas; mandatário participava de evento em Belo Horizonte

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Zema discursou durante a abertura do 8º encontro do Consórcio de Integração Sul-Sudeste



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), chegou aos assuntos mais comentados do Twitter em razão de declarações dadas durante a abertura do 8º encontro do Consórcio de Integração Sul–Sudeste, em Belo Horizonte. “Se tem Estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses sete. São Estados onde, diferentemente, da maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial Boa parte da solução do Brasil, passa por esses sete Estados”, disse o governador. A fala de Zema, feita após uma crítica ao Fórum dos Governadores, que representa as 27 Unidades Federativas, despertou reações. O senador Humberto Costa (PT) foi um dos mais contundentes, pedindo respeito ao povo do Nordeste. Para o petista, a fala do governador foi preconceituosa e irresponsável.

*Com informações do repórter Daniel Caniato