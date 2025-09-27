Às vésperas de visita, Tarcísio diz que ‘a grande liderança da direita é Jair Bolsonaro’

Governador negou intenção de se candidatar à Presidência e reafirmou intenção de disputar a reeleição em São Paulo; encontro entre aliados será nesta segunda-feira (29)

Rodrigo Batista/Governo do Estado de SP O governador Tarcísio de Freitas discursa durante agende em Presidente Prudente, interior de São Paulo



Durante um evento em Presidente Prudente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), reafirmou sua intenção de disputar a reeleição no estado. A ocasião, que ocorreu na última sexta-feira, foi marcada pela entrega de 228 unidades habitacionais, com a presença da comitiva da Secretaria de Habitação. Tarcísio aproveitou o momento para desmentir rumores sobre uma possível candidatura à Presidência ao lado de Michelle Bolsonaro, enfatizando que seu foco está na reeleição estadual.

Em suas declarações à imprensa, Tarcísio destacou que o grupo político ao qual pertence apoiará o candidato escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é considerado a principal liderança do grupo. O governador negou categoricamente qualquer plano de formar uma chapa presidencial com a ex-primeira-dama Michelle, reforçando seu compromisso com a política estadual e sua determinação em continuar trabalhando por São Paulo.

Além de esclarecer suas intenções políticas, Tarcísio anunciou que planeja visitar Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (29). Ele ressaltou a importância de manter o contato e o apoio ao ex-presidente, destacando a amizade e solidariedade que nutre por Bolsonaro. O governador expressou seu desejo de verificar pessoalmente o estado de saúde do aliado para reafirmar seu apoio incondicional, demonstrando a continuidade de sua lealdade política.

A visita a Jair Bolsonaro também reflete a estratégia de Tarcísio de manter-se alinhado com as lideranças do seu grupo político, garantindo assim o apoio necessário para sua campanha de reeleição.

*Com informações de Poliana Possatti

*Reportagem produzida com auxílion de IA