Marta Suplicy recebe Lula e líderes petistas em festa de aniversário

Festa reuniu uma série de figuras políticas de destaque, como o deputado federal Rui Falcão e o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva

Ricardo Stuckert/Lula Oficial/Divulgação Lula cumprimenta Marta Suplicy na festa de aniversário da ex-prefeita



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou presença no aniversário de 80 anos da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy nesta sexta-feira (14). O evento, que ocorreu na residência de Marta na região dos Jardins, em São Paulo, não estava na agenda oficial do presidente. Lula chegou ao local acompanhado de seguranças e optou por não falar com a imprensa, mantendo um perfil discreto durante a celebração.

A festa reuniu uma série de figuras políticas de destaque, em um momento delicado para o Partido dos Trabalhadores (PT), que recentemente viu a saída de Gleisi Hoffmann da presidência. A expectativa de uma reforma ministerial paira no ar, aumentando a tensão entre os membros do partido. Entre os convidados, estavam o deputado federal Rui Falcão e o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A presença de Lula no evento foi interpretada como um movimento estratégico para se reaproximar de petistas históricos, em um esforço para fortalecer a unidade interna do partido. Marta Suplicy, que retornou ao PT após um período no MDB, continua a exercer influência política significativa. Ela tem apoiado nomes como Guilherme Boulos e Marco Aurélio de Carvalho para possíveis cargos ministeriais, sinalizando suas preferências para a nova configuração do governo.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA