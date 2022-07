Ministro da Educação afirma que troca no comando do Inep não impactará o Enem

Exames já foram elaborados e encontram-se na fase de impressão; prova será realizada nos dias 13 e 20 de novembro

Luis Fortes/MEC Victor Godoy Veiga é o novo ministro da Educação do governo Bolsonaro



O ministro da Educação, Victor Godoy, concedeu uma entrevista ao Jornal Jovem Pan nesta quarta-feira, 27, e falou sobre a mudança no comando do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Recentemente, Danilo Dupas deixou a presidência do órgão e o servidor Carlos Moreno assumiu a sua função. Godoy explicou que Dupas deixou o cargo por motivos pessoais e que o novo comandante “tem 38 anos de atuação no Inep” e conhece os processos mais importantes da área. O chefe da pasta ressaltou, ainda, que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não sofrerá nenhum impacto em decorrência da mudança.

“A prova está elaborada, já foi concluída e agora entramos na segunda fase de aplicação da logística. Temos a impressão das provas pelas gráficas, ela imprime e entrega aos Correios, que realizam a logística de distribuição até os locais de aplicação e as aplicadoras fazem a aplicação”, explicou. Godoy também argumentou que a melhor maneira para combater a doutrinação ideológica é unir a ciência com políticas públicas de qualidade. “Assim conseguimos ter resultados educacionais de qualidade e enfrentar a linha ideológica”, pontuou.