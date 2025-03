PF solicita que STF determine que Meta e X informem dados de Allan dos Santos

Foco da investigação é a verificação de mensagens supostamente falsas divulgadas pelo blogueiro que envolvem a jornalista Juliana dal Piva

Alessandro Dantas/Agência Senado - 04/02/2021 Polícia Federal está interessada em obter acesso ao nome e cadastro utilizados por Santos no Instagram



A Polícia Federal do Brasil está em busca de informações cruciais para uma investigação que envolve o jornalista Allan dos Santos. O pedido formal foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), solicitando que as empresas Meta e X sejam obrigadas a divulgar dados de criação e postagens de contas associadas a Allan. Este pedido, que já se encontra no gabinete do ministro, está programado para ser analisado após o período de Carnaval. A informação é do UOL.

O foco da investigação é a verificação de mensagens supostamente falsas divulgadas por Allan dos Santos, que envolvem a jornalista Juliana Dal Piva nas redes sociais. A Polícia Federal está particularmente interessada em obter acesso ao nome e cadastro utilizados por Santos no Instagram, além de todas as postagens realizadas na plataforma X entre junho de 2024 e fevereiro deste ano. O objetivo é garantir a obtenção de dados de criação e postagens realizadas no Instagram até o dia 1º de fevereiro.

Este não é o primeiro confronto entre o Supremo Tribunal Federal e as plataformas de redes sociais. Moraes já havia aplicado uma multa significativa à plataforma por não fornecer informações cadastrais de outras contas, conforme solicitado anteriormente. A penalidade imposta foi de R$ 8 milhões.

