Moraes segue Zanin e vota para aceitar denúncia contra deputados do PL por corrupção passiva

Carlos Moura/SCO/STF



O ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu acompanhar o voto de Cristiano Zanin e aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra três parlamentares do PL. Os deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, além do suplente Bosco Costa, são acusados de corrupção passiva e de “comercialização” de emendas. Todos os envolvidos negam as acusações. A PGR alega que os deputados solicitaram ao prefeito José Eudes Sampaio Nunes uma quantia de R$ 1,6 milhão como “vantagem indevida” em troca da indicação de emendas que totalizariam R$ 6,6 milhões.

A defesa de Josimar Maranhãozinho refuta a denúncia, afirmando que as alegações carecem de provas concretas. Por sua vez, a defesa de Pastor Gil sustenta que não existem ações que possam ser atribuídas a ele que caracterizem corrupção passiva. Bosco Costa também se defende, argumentando que a PGR fundamentou suas acusações em conversas de terceiros, o que, segundo ele, não é suficiente para sustentar as alegações. A situação dos acusados agora depende do julgamento que ainda precisa contar com os votos de outros ministros do STF.

O processo de julgamento está previsto para se estender até o dia 11 de março. Além de Moraes e Zanin, os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Luiz Fux ainda precisam se manifestar sobre o caso. Se a decisão for confirmada, os acusados se tornarão réus no processo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias