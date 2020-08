Vereador atropela grupo de motociclistas e é autuado por homicídio culposo

Vereador Pedro Marconi (PTC) dirigia em alta velocidade pela rodovia PE 096; três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas

Reprodução/vídeo Vereador Pedro Marconi dirigia em alta velocidade



Na manhã deste domingo, 23, o vereador Pedro Marconi de Souza Barros (PTC), da cidade de Brejo da Madre de Deus, se envolveu em um acidente de trânsito com um grupo de 30 motociclistas. O acidente aconteceu na Rodovia PE 096, em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o vereador passa em alta velocidade, no sentido oposto do grupo, e atropela alguns dos motociclistas. Os outros condutores que não foram atingidos param para ajudar os feridos. As informações foram confirmadas durante a manhã desta segunda-feira, 24, pela delegada do caso, Juliana Bernat.

De acordo com comunicado da Polícia Civil de Pernambuco, o ‘professor Marconi’, como é conhecido, foi autuado em flagrante delito, suspeito de homicídio culposo de transito e lesão acidental no trânsito. Ele dirigia uma caminhonete modelo Hilux no momento do acidente, pelo menos três pessoas morreram (dois homens e uma mulher) e outras cinco ficaram feridas, tendo sido atendidas pelo SAMU. O vereador foi submetido ao teste do bafômetro, mas o teste não apontou consumo de álcool. Testemunhas afirmam que Marconi dirigia em alta velocidade. Se for condenado, ele pode cumprir pena de até seis anos de prisão. Veja o vídeo da colisão: