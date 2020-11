João Kepler, de ‘O Anjo Investidor’, revela qual será o melhor investimento para 2021

Em entrevista ao Morning Show, empreendedor e apresentador do reality show ‘O Anjo Investidor’, da Jovem Pan, explica porque ganhou o prêmio de melhor investidor anjo do Brasil pela quarta vez

Acervo Jovem Pan O reality show "O Anjo Investidor", apresentado por João Kepler, chega a segunda temporada na Jovem Pan



Em entrevista ao programa Morning Show nesta quinta-feira, 5, o empresário João Kepler indicou qual será o melhor negócio para se investir em 2021. “Caso você tenha um dinheiro parado e queira investir, invista no seu próprio negócio ou em startups de terceiros. Coloque seu dinheiro em uma empresa pequena porque amanhã ela se tornará gigante e te trará um retorno financeiro imenso. Por isso eu estou, atualmente, no negócio de investimento em startups”. Neste ano, Kepler recebeu o prêmio de maior investidor anjo, pela quarta vez, na Startup Awards, a maior premiação do ecossistema de inovação do Brasil. “Sou tetra, é a quarta vez que eu levo o prêmio. Estou muito honrado de ter sido premiado novamente, acredito que tenha sido por este trabalho que eu desenvolvo de pegar na mão de quem está começando e passar conhecimento, informação e conteúdo”, afirmou.

O empreendedor, que investe desde 2008, tem expandido seus negócios sendo um investidor anjo – termo dado a investidores que ajudam pequenos empreendedores no início da carreira. “O investidor anjo existe para educar e ensinar o mercado como funciona a lógica do empreendedor que está desenvolvendo sua ideia, querendo tira-lá do papel, mas precisa de apoio financeiro. O anjo ajuda o empreendedor no início de carreira, investe recursos financeiros, mentoria profissional, experiências e conexões para elevá-lo a outro patamar, com o objetivo que ele ganhe dinheiro efetivamente. Lembrando que este trabalho não é filantrópico, entramos com investimento nestes negócios para, lá na frente, conseguirmos retorno financeiro”. Apesar de desempenhar este papel, o apresentador do reality show “O Anjo Investidor” afirmou que não recebeu ajuda em sua carreira. “Nunca fizeram isso comigo. Errei e fracassei algumas vezes porque eu não tinha nenhuma mentoria ou alguém que me indicasse o caminho”. Atualmente, Kepler investe em startups na segunda temporada do reality da Jovem Pan, “O Anjo Investidor“. O programa é transmitido às quintas-feiras, às 21h no YouTube e permanece disponível na íntegra no aplicativo Panflix. “Já fiz cinco aportes financeiros nesta temporada. Todos os projetos que investimos resolvem problemas de algum segmento. Ou seja, investimos em empreendedores que apresentaram uma solução digital para problemas reais. Por exemplo, estamos desenvolvendo negócios nos segmentos pet, varejo e impacto social”, concluiu.

