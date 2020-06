Nise Yamaguchi: OMS faz ‘estudos sem critérios’ sobre hidroxicloroquina

CADU ROLIM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO OMS anuncia retomada de testes com hidroxicloroquina



A médica oncologista e imunologista Nise Yamaguchi não se mostrou surpresa com a decisão da Organização Mundial da Saúde (OMS) em retomar os testes com a hidroxicloroquina, suspensos em maio depois que um estudo publicado na revista científica The Lancet alegou que não há benefícios no uso da substância contra a Covid-19.

Em entrevista ao Morning Show nesta quinta-feira (4), a dra. Nise questionou a conduta dos estudos pela OMS. “Estou escandalizada com esses estudos absolutamente sem critérios que estão sendo trazidos tentando desmerecer uma medicação que pode salvar vidas, principalmente quando usada de forma precoce”, defendeu.

Segundo a médica, esse tipo de impasse atrasa o início do tratamento para o novo coronavírus e causa “medo desnecessário” no uso da hidroxicloroquina contra a doença. “Acho importante que seja revisto [o método dos estudos] e mais importante que os pacientes iniciem imediatamente [o uso da cloroquina]”, completou.

Yamaguchi também disse que a falta de direcionamento claro da OMS se deve à politização da organização. “A OMS sempre foi politizada, ela é um conjunto de várias entidades mundiais. Eu trabalho muito perto de entidades da África e existe mesmo uma interferência em vários níveis.”

Veja a entrevista completa: