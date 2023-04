Programa JP Internacional estreia neste sábado na Jovem Pan News

Atração será apresentada por Marcelo Favalli, jornalista com 25 anos de carreira

Arte/Jovem Pan Novo programa trará, de forma explicativa e objetiva, as principais notícias internacionais que afetam o Brasil e o mundo



A Jovem Pan News estreará neste sábado, 29, a partir das 21h, o novo programa JP Internacional. Apresentado por Marcelo Favalli, o jornalístico trará, de forma explicativa e objetiva, as principais notícias internacionais que afetam o Brasil e o mundo. Favalli é especialista em jornalismo internacional e já soma 25 anos de carreira, 18 anos deles dedicados à cobertura de temas como geopolítica, eleições em outros países, relações diplomáticas, revoluções, protestos e outras mudanças sociais fora do Brasil. O jornalista já foi correspondente na América Latina para a NHK, o maior conglomerado de mídia do Japão. Em 2020, atuou como correspondente em Nova York durante o período em que a cidade foi o epicentro da pandemia de Covid-19 e presenciou a onda de manifestações que marcou o país após a morte de George Floyd. O JP Internacional contará com a participação de analistas políticos e convidados especiais que apresentarão as informações sob diferentes perspectivas. O programa também trará gráficos e curiosidades do cenário mundial para enriquecer ainda mais o conteúdo apresentado.