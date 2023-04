Direto ao Ponto recebe a especialista em educação Claudia Costin

Programa é exibido a partir das 21h30 e apresentado por Adalberto Piotto

Simone D. McCourtie/ World Bank A educadora Claudia Costin será a entrevistada do Direto ao Ponto desta segunda-feira, 1º



O Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, entrevista nesta segunda-feira, 1º, a educadora Claudia Costin, a parti das 21h30. Nascida em São Paulo, em 24 de janeiro de 1956, ela é formada em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas — tem mestrado e doutorado relativos à área —, foi secretária-executiva do Ministério Administração Federal do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e, na mesma gestão, chefiou interinamente a pasta. Também ocupou cargos no governo de São Paulo (Cultura), entre 2003 e 2005, e na Prefeitura do Rio de Janeiro (Educação), de 2009 a 2014. Entre 2014 a 2016, foi diretora sênior para educação no Banco Mundial. O apresentador Adalberto Piotto terá em sua bancada a cientista política Daniela Alves, o professor e jornalista Rodrigo Maia, o jurista Fernando Capez e o cientista político Luiz Felipe d’Ávila.

Um dos programas mais prestigiosos da Jovem Pan, o Direto ao Ponto recebeu neste ano personalidades como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas e Michel Temer. Na última segunda-feira, 24, o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) foi sabatinado e falou, entre outros assuntos, sobre a CPMI do 8 de Janeiro. “Fica nítido que o PT e seus aliados mais próximos querem tentar reverter a narrativa, contar uma série de falsidades, como é da tradição deles”, declarou. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibido na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.