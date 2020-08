JP Séries: O que sabemos sobre o Disney+, serviço de streaming que chega em novembro

Podcast explica o que se pode esperar da estreia do serviço de streaming da gigante do entretenimento

Reprodução Disney+ chegará ao Brasil em 17 de novembro



O Disney+ já tem data para chegar ao Brasil: 17 de novembro. A novidade chega para a América Latina e Caribe, incluindo o Brasil, depois de quase um ano – ela já está liberada nos Estados Unidos e em outros países do mundo desde 12 de novembro de 2019 e é o destino exclusivo de séries e filmes da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geografic, além de produzir conteúdos próprios da Marvel Studios que estão programados para 2020 e 2021. Alguns exemplos são “Falcão e o Soldado Invernal”, que reúne Sam Wilson/Falcão (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/O Soldado Invernal (Sebastian Stan) após os eventos de “Vingadores: Ultimato”, e “Loki”, uma nova série na qual Tom Hiddleston reprisa seu papel como o asgardiano, que também se passa depois do último filme dos Vingadores. Neste episódio inédito do podcast JP Séries, Paula Carvalho e Amanda Garcia explicam tudo o que se tem de informações sobre o serviço de streaming da gigante de entretenimento. Catálogo, filmes, séries, preço e muito mais são temas discutidos – além, claro, de muitos pitacos sobre a plataforma em território brasileiro.

O “JP Séries” é um podcast semanal, feito por Paula Carvalho e Amanda Garcia, que fica disponível no novo serviço de streaming brasileiro do Grupo Jovem Pan, o Panflix, que pode ser baixado gratuitamente clicando aqui. A cada novo episódio, a bancada dá dicas de séries, novidades sobre produções ainda inéditas, entrevistas com atores de grandes produções, além de opções curiosas nos diferentes serviços de streaming. Confira os capítulos antigos também no Panflix.