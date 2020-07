JP Talks recebe Mariana Janjácomo, correspondente da Jovem Pan em Nova York

Repórter, correspondente e podcaster da Jovem Pan falará sobre sua experiência em Nova York durante a pandemia e os desafios do jornalismo em tempos de redes sociais

Reprodução/Instagram Mariana Janjácomo é a convidada do JP Talks



Nesta segunda-feira (20), a série de lives JP Talks recebe Mariana Janjácomo, repórter e correspondente da Jovem Pan em Nova York, nos EUA, onde atua desde agosto de 2019. Apresentadora do recém-lançado podcast Direto de Nova York, onde fala sobre diferentes aspectos da vida na Big Apple, Mariana é jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero e trabalhou para os mais diversos veículos de comunicação, a exemplo de TV Globo, Folha de S. Paulo, Yahoo! Brasil e IGN. Atualmente, é mestranda em Jornalismo Digital pela New York University.

Na conversa com Marc Tawil, apresentador do podcast Autoperformance da Jovem Pan, ela falará sobre os diferentes efeitos da pandemia na vida das pessoas no Brasil e nos EUA, os desafios do jornalismo em tempos de redes sociais e a necessidade do combate às fake news. As lives do JP Talks são sempre às segundas e quintas, às 11h30, no Instagram da @JovemPanNews. O principal objetivo da série de entrevistas é sempre levar um convidado que seja destaque na sua área de atuação e tenha uma história inspiradora e de motivação pessoal.