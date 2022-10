‘A sociedade brasileira está de saco cheio’, diz Danilo Gentili sobre censura à Jovem Pan

Em entrevista ao Morning Show, o humorista afirmou que decisão do TSE é ‘resultado de Estado que enxerga a grande elite do Brasil como classe política’

Reprodução/Jovem Pan News Danilo Gentili foi o convidado do programa Morning Show



Nesta quinta-feira, 20, o programa Morning Show recebeu o apresentador Danilo Gentili. Em entrevista, ele prestou apoio à Jovem Pan em relação à decisão do TSE que restringe a emissora a tratar de assuntos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “A Jovem Pan e uma emissora extremamente democrática. Pessoas de posicionamentos diferentes, defendendo visões diferentes a respeito de um assunto. Sempre foi democrática comigo. Quando sofri censura do PT, a Jovem Pan me recebeu; quando sofri censura do Bolsonaro, a Jovem Pan também me recebeu. Tive espaço aberto. Uma emissora aberta, democrática”, garantiu. “Isso tudo que acontece é completamente lamentável, resultado de um Estado que enxerga que a grande elite do Brasil é classe política. Parece que a sociedade brasileira é feita para servir o político e não o político para servir a sociedade brasileira. Não parece que a classe política se formou para servir a sociedade. A eleição é a população na feira, só que as leis são feitas para que você não apalpe as frutas. Nesse período, o político está mais protegido no Brasil. Como você resolve assuntos? Conversando sobre ele e não pode ser impedido.”

Para Gentili, a decisão do TSE contra a Jovem Pan subestima a população e prejudica a sociedade. “Acho que isso um dia vai dar um problema, acho que a sociedade brasileira está de saco cheio. Essa conversa não é sobre Lula nem Bolsonaro, é sobre uma sociedade que faz as leis para se proteger. É muito mais em baixo o buraco, é estrutural. Querer proibir de falar uma coisa que está no consciente coletivo? Quão agressivo isso não é?”, questionou, “Como você pode subestimar o povo a esse ponto? A gente não pode pôr esse assunto na roda? Quando eles proíbem vocês de falar alguma coisa, estão proibindo a conversa. A fake news se resolve falando sobre ela. Se você está proibido de falar a respeito, às vezes, a mentira prevalece”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Danilo Gentili: